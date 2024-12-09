Торжественное поздравление Минниханова с Днем Героев Отечества

Рустам Минниханов, Раис Татарстана, опубликовал видеопоздравление по случаю Дня Героев Отечества в своем Telegram-канале и на странице в социальной сети "ВКонтакте". Праздник отмечается 9 декабря.

В этом видеоролике под величественную музыку представлены фотографии Героев Советского Союза, Героев России и Героев Труда, которые жили и живут на территории Татарстана. Эти изображения постепенно образуют поздравительный плакат с надписями как на русском, так и на татарском языках.

«Слава Героев Отечества! Мы помним, гордимся и равняемся на них. Ватан Геройлары көне белән!» — так выразил свои чувства глава РТ.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.