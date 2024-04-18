«Тотальный диктант» в Татарстане пройдёт на 1,3 тысячах площадок

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Республика
18 апреля 2024  17:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители республики в эту субботу, 20 апреля, в 14:00 присоединятся к международной акции «Тотальный диктант». Ожидается, что будут открыты 1,3 тысячи площадок – это татарстанские школы, ВУЗы, библиотеки.

В этом году мест для проведения акции на 200 больше, чем годом ранее, когда участие приняли почти 32 тысячи человек. Средний возраст пишущих диктант – 27 лет, но чаще всего это взрослые женщины, которые имеют постоянную работу и воспитывают двух детей, заявили в оргкомитете.

Впервые в республике будет проведён детский диктант. Если эксперимент окажется удачным, уже в следующем году будет открыта регистрация для юных татарстанцев на это мероприятие. 

На сайте «Тотального диктанта» прямо сейчас можно зарезервировать место для себя. Отмечается, что в некоторых местах может потребоваться паспорт.

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