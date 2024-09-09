Товарооборот Татарстана с ОАЭ за год увеличился в 6 раз

В рамках международного форума «Kazan Digital Week» состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнув важность укрепления торгово-экономического сотрудничества. Отмечен значительный рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ. В прошлом году он увеличился в 6 раз, достигнув 434 миллионов долларов.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание уделено взаимодействию в сфере исламского банкинга и финансов. Татарстан, являясь пилотным регионом России по внедрению этих принципов, готов делиться опытом и реализовывать совместные проекты.

Помимо экономики, стороны намерены развивать сотрудничество в области культуры, спорта и туризма.