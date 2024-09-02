Товарооборот Татарстана с Турцией вырос почти до 3 млрд долларов

Татарстан стремится стать ключевым мостом между Россией и Турцией, заявил Раис республики Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в России Танжу Бильгичем.

Встреча прошла в Казанском Кремле, где Минниханов подчеркнул важность развития торгово-экономических и инвестиционных связей с турецкими партнерами. Он отметил впечатляющий рост товарооборота между Татарстаном и Турцией, который в прошлом году достиг $2,9 млрд, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Минниханов подчеркнул, что турецкие компании уже инвестировали в республику порядка $2 млрд, и ряд турецких заводов успешно функционирует на территории Татарстана. Турецкий бизнес также активно участвует в реализации проектов в гостиничной и строительной сферах. Раис РТ выразил готовность оказывать дальнейшую поддержку турецким компаниям, заинтересованным в развитии своих проектов в Татарстане и выходе на российский и евразийский рынки.

В свою очередь, посол Турции подчеркнул лидирующие позиции Татарстана в различных сферах и обозначил перспективные направления для усиления сотрудничества. В рамках визита в республику Танжу Бильгич планирует посетить Особую экономическую зону «Алабуга», Казанский федеральный университет и встретиться с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.