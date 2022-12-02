 Традиционные сельхозярмарки в Казани пройдут 3 декабря
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Традиционные сельхозярмарки в Казани пройдут 3 декабря

Приобрести продукты можно будет с 6:00 до 12:00.

Город
2 декабря 2022  18:30
Автор:
Эдуард Салихов

Традиционные сельхозярмарки в Казани пройдут 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Приобрести продукты можно будет с 6:00 до 12:00 на 15 площадках города. Участие в них примут предприятия 22 районов РТ и 18 агропромышленных организаций. Подробнее можно ознакомиться на сайте мэрии. 

Ранее «КВ» сообщали, что на традиционных сельхозярмарках реализовано продукции на сумму более 1 миллиарда рублей. По итогам 11-и ярмарок реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 1 млрд 116,7 млн рублей. Большим спросом пользуются овощи. Их реализовали почти 15 тысяч тонн, в том числе 9371,9 тонн картофеля, 3015 тонн лука, 1454,2 тонны капусты.

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