Трагедии и предостережения: 32 пожара в Татарстане за новогодние праздники

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Республика
2 января 2025  12:28

За первые дни новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января, в Татарстане было зарегистрировано 32 пожара. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы, но одного жителя республики удалось спасти.  

Как сообщает «Татар-информ», один из инцидентов произошел в садовом товариществе Тукаевского района, где в огне погиб 69-летний мужчина.  

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил безопасности в праздничные дни. Чтобы избежать трагедий, специалисты рекомендуют:  

  • приобретать гирлянды и пиротехнику только в специализированных магазинах, убедившись в наличии сертификатов;
  • использовать пиротехнику строго по инструкции;  
  • не применять её ближе 30 метров от жилых домов и 500 метров от производственных объектов;  
  • не оставлять детей без присмотра;  
  • не забывать выключать электроприборы, свечи и не оставлять готовящуюся еду без контроля;  
  • установить в доме пожарный извещатель и иметь под рукой огнетушитель;  
  • в случае пожара немедленно звонить по номеру 101.  
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