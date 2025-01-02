Трагедии и предостережения: 32 пожара в Татарстане за новогодние праздники

За первые дни новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января, в Татарстане было зарегистрировано 32 пожара. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы, но одного жителя республики удалось спасти.
Как сообщает «Татар-информ», один из инцидентов произошел в садовом товариществе Тукаевского района, где в огне погиб 69-летний мужчина.
МЧС России напоминает о важности соблюдения правил безопасности в праздничные дни. Чтобы избежать трагедий, специалисты рекомендуют:
- приобретать гирлянды и пиротехнику только в специализированных магазинах, убедившись в наличии сертификатов;
- использовать пиротехнику строго по инструкции;
- не применять её ближе 30 метров от жилых домов и 500 метров от производственных объектов;
- не оставлять детей без присмотра;
- не забывать выключать электроприборы, свечи и не оставлять готовящуюся еду без контроля;
- установить в доме пожарный извещатель и иметь под рукой огнетушитель;
- в случае пожара немедленно звонить по номеру 101.