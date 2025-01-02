Трагедии и предостережения: 32 пожара в Татарстане за новогодние праздники

За первые дни новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января, в Татарстане было зарегистрировано 32 пожара. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы, но одного жителя республики удалось спасти.

Как сообщает «Татар-информ», один из инцидентов произошел в садовом товариществе Тукаевского района, где в огне погиб 69-летний мужчина.

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил безопасности в праздничные дни. Чтобы избежать трагедий, специалисты рекомендуют: