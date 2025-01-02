Трагедия на дороге: два человека погибли в ДТП под Шали

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Республика
2 января 2025  19:13

Сегодня, около 14:50, на автодороге «село Сорочьи горы — Шали» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris, совершая обгон Audi A3, потеряла управление и столкнулась с Toyota Prada. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.  

В результате аварии погибли два человека: женщина за рулем Hyundai Solaris и одна из пассажирок. Еще два пассажира, включая малолетнего ребенка, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.  

Прокуратура района взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту.

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Трагедия на дороге: два человека погибли в ДТП под Шали
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