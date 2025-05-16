Трагедия в казанской многоэтажке: мужчина разбился в вентиляционной шахте

41-летний житель Казани погиб при падении в узкую вентиляционную шахту многоквартирного дома на улице Абсалямова. Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, трагедия произошла на техническом этаже здания.

Спасателям пришлось провести сложную операцию по извлечению тела. Получив разрешение собственника магазина на первом этаже, они демонтировали часть бетонной стены с помощью специального оборудования.

«Размеры вентиляционного канала составляли всего 50 на 20 сантиметров, – поясняют в ведомстве. – Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью».

Окончательную причину смерти установят судмедэксперты. В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий произошедшего, включая несчастный случай.

«Подобные трагедии не должны повторяться, – заявил представитель жилищной инспекции. – Мы направим предписание всем УК города с требованием проверить состояние вентиляционных шахт».