Трагедия в «Крокус Сити Холле»: горечь потери и самоотверженность героев

Вечером 22 марта страну потрясла чудовищная трагедия. В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», где планировалось выступление популярной рок-группы «Пикник», был совершен теракт. Вооруженные преступники открыли огонь по беззащитным людям, после чего подожгли здание зажигательными смесями.

Число погибших продолжает уточняться. На момент подписания номера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал о 140 погибших. Из общего числа 137 погибли на месте теракта, трое скончались в лечебных учреждениях.

Поисковая операция МЧС продлилась до вечера 26 марта. После этого начался демонтаж сгоревшего остова здания.

Подозреваемых в совершении теракта четверых мужчин задержали 23 марта в Брянской области. 24 марта их доставили в Басманный районный суд Москвы, где им была избрана мера пресечения в виде ареста.

Подозреваемым предъявлено обвинение в терроризме (ст. 205 УК РФ), максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.

На этом задержания подозреваемых не закончились. 25 марта Александр Бастрыкин доложил об 11 фигурантах дела. Следственный комитет установил полную хронологию теракта. Спецслужбы и правоохранительные органы устанавливают организаторов этой чудовищной акции устрашения.

- Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами, - отметил глава страны Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Национальный траур

Вскоре после трагедии Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.

- Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым, - обратился к россиянам глава государства. - Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки. Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе дети, школьники и студенты.

По всей России возникали стихийные мемориалы. В Татарстане на мультимедийных щитах и баннерах стали появляться изображения свечи с надписью «Скорбим со всей страной». В Казани мемориал появился у часов на улице Баумана, куда жители города до сих пор приносят цветы и мягкие игрушки.

- Чувствую пустоту, - признался казанец Олег. - Как хрупка человеческая жизнь... Столько погибших людей, столько нереализованных планов...

- Я считаю важным поддержать россиян, - объяснил свой визит к мемориалу китайский студент Юй Циаси.

Россияне проявили солидарность и в соцсетях. В день траура стартовала акция «Журавли», участники которой стали выкладывать изображения бумажных журавликов.

Кто они - народные герои?

Сложные ситуации порой заставляют людей проявлять свои лучшие качества - самоотверженность и готовность прийти на помощь окружающим. События в «Крокус Сити Холле» не стали исключением.

Самые разные люди, победив страх, пришли на выручку тем, кто был рядом. Так, один из мужчин, оказавшихся в эпицентре событий, сумел обезвредить террориста. Улучив момент, когда преступник перезаряжал оружие, Михаил оттолкнул жену в сторону, а сам атаковал стрелка. Ему на помощь пришел еще один зритель, вместе они сумели обезвредить террориста. Сколько жизней они спасли своими действиями!

Слаженно и четко сработали сотрудники концертного зала, даже самые юные из них. Вся страна услышала о 14 - 15-летних подростках-гардеробщиках: Исламе Халилове, Никите Иванове, Софии Майер, Артеме Донскове и других. Вместо того чтобы бежать и спасать собственные жизни, они организовывали эвакуацию зрителей, помогая им покинуть концертный зал. Исламу Халилову и Артему Донскову уже вручены благодарственные письма от детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Слаженно и самоотверженно работали на месте событий медики и спасатели, отметил в своем обращении Президент РФ. А жители Москвы и Московской области выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте. Всплеск донорской активности также отмечался по всей стране.

Усилены меры безопасности

В очередном обращении к россиянам 25 марта Владимир Путин рассказал об усилении мер безопасности в стране.

МЧС РФ в своем Telegram-канале опубликовало памятку о правильном поведении в местах массового скопления людей.

Чтобы избежать вероятных опасностей, следует узнать возможности для эвакуации и определить наиболее узкие места - проходы, ограждения и другие. Важно учесть расположение запасных выходов. В одежде следует отдать предпочтение удобству. Важно обращать внимание на признаки угрозы, в первую очередь на образование толпы. Всеми силами нужно избегать попадания в толпу.

Если этого сделать не удалось, то первым делом избавьтесь от вещей, представляющих потенциальную опасность для себя и окружающих: зонта, шарфа, обуви на каблуках. Важно всеми силами оставаться на ногах и не падать. Если сбили, нужно сразу вставать. В том случае, когда подняться сразу нет возможности, необходимо сгруппироваться в комок, закрыв руками голову. Передвигаться нужно по направлению толпы, постепенно двигаясь к краю, но не задевать стены и препятствия. При этом не обращайте внимания на мелкие травмы и потерю вещей.

- В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера, - подчеркнул Президент РФ. - Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

В Татарстане в ходе заседания правительства республики Раис РТ Рустам Минниханов также поручил усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.