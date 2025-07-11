Трагедия в Мамадышском районе: при попытке спасения утонули двое

В реке Вятка возле села Отарка (Мамадышский район Татарстана) произошло страшное происшествие. Утонули 15-летний подросток и взрослый мужчина. Когда юноша стал тонуть, на помощь бросился мужчина, но, к сожалению, спасти его не смог и погиб сам.

Как сообщает прокуратура Татарстана, этот участок реки не оборудован для купания и официально не предназначен для отдыха на воде. На место трагедии сразу выехал заместитель прокурора Мамадышского района Фаниль Ахмадышев. Прокуратура уже организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

