Трагедия в Мамадышском районе: при попытке спасения утонули двое

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Республика
11 июля 2025  18:10
Автор:
Елизавета Черкина

В реке Вятка возле села Отарка (Мамадышский район Татарстана) произошло страшное происшествие. Утонули 15-летний подросток и взрослый мужчина. Когда юноша стал тонуть, на помощь бросился мужчина, но, к сожалению, спасти его не смог и погиб сам.

Как сообщает прокуратура Татарстана, этот участок реки не оборудован для купания и официально не предназначен для отдыха на воде. На место трагедии сразу выехал заместитель прокурора Мамадышского района Фаниль Ахмадышев. Прокуратура уже организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
 

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Трагедия в Мамадышском районе: при попытке спасения утонули двое
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