Трагедия в Зеленодольске: мать и сын погибли при пожаре

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Республика
23 апреля 2025  14:43

В Зеленодольске на улице Катина, 36 произошел пожар в частном бревенчатом доме. К моменту прибытия пожарных горели жилое строение и надворные постройки. Огонь удалось локализовать на площади 125 квадратных метров с использованием четырех пожарных стволов.

При осмотре места происхождения пожара были обнаружены тела 69-летнего мужчины и его 94-летней матери. Причины возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора.

Трагический инцидент произошел в период действия в Татарстане особого противопожарного режима, введенного из-за аномально жаркой погоды.

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