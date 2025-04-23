Трагедия в Зеленодольске: мать и сын погибли при пожаре

В Зеленодольске на улице Катина, 36 произошел пожар в частном бревенчатом доме. К моменту прибытия пожарных горели жилое строение и надворные постройки. Огонь удалось локализовать на площади 125 квадратных метров с использованием четырех пожарных стволов.

При осмотре места происхождения пожара были обнаружены тела 69-летнего мужчины и его 94-летней матери. Причины возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора.

Трагический инцидент произошел в период действия в Татарстане особого противопожарного режима, введенного из-за аномально жаркой погоды.