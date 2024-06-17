Трагическая смерть заслуженного врача от рук бывшего мужа потрясла Челны

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Республика
17 июня 2024  10:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 17 июня, в мечети «Тэубэ» в Набережных Челнах состоится прощание с заслуженным врачом Татарстана и России Рушанией Сагдеевой.

Врач с более чем 40-летним стажем трагически погибла от рук своего мужа, который в порыве ревности расстрелял ее на глазах у малолетней внучки.

Рушания Сагдеева отдала свою жизнь развитию медицины в родном городе. Она работала врачом-терапевтом, руководила 4-й поликлиникой и более 10 лет проработала в 6-й поликлинике Набережных Челнов. Ее отзывчивость, профессионализм и доброта завоевали любовь и уважение коллег и пациентов.

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