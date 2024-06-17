Трагическая смерть заслуженного врача от рук бывшего мужа потрясла Челны

Сегодня, 17 июня, в мечети «Тэубэ» в Набережных Челнах состоится прощание с заслуженным врачом Татарстана и России Рушанией Сагдеевой.

Врач с более чем 40-летним стажем трагически погибла от рук своего мужа, который в порыве ревности расстрелял ее на глазах у малолетней внучки.

Рушания Сагдеева отдала свою жизнь развитию медицины в родном городе. Она работала врачом-терапевтом, руководила 4-й поликлиникой и более 10 лет проработала в 6-й поликлинике Набережных Челнов. Ее отзывчивость, профессионализм и доброта завоевали любовь и уважение коллег и пациентов.