Трагический случай на производстве произошел в Татарстане

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Республика
25 января 2024  17:09
Автор:
Виктория Осинина

В Лениногорске произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом – прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел 25 января около 09:50 в трубном цеху ООО «ТМС-ГРУПП». При производстве погрузочно-разгрузочных работ с использованием башенного крана несколько металлических труб сорвались со строп и придавили 54-летнюю комплектовщицу. Женщину извлекли из-под завала, однако полученные ею травмы оказались не совместимыми с жизнью. 

На место происшествия выезжал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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