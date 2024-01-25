Трагический случай на производстве произошел в Татарстане

В Лениногорске произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом – прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел 25 января около 09:50 в трубном цеху ООО «ТМС-ГРУПП». При производстве погрузочно-разгрузочных работ с использованием башенного крана несколько металлических труб сорвались со строп и придавили 54-летнюю комплектовщицу. Женщину извлекли из-под завала, однако полученные ею травмы оказались не совместимыми с жизнью.

На место происшествия выезжал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.