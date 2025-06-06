Трагическое ДТП в Мензелинском районе унесло жизнь женщины

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Республика
6 июня 2025  22:00

В Мензелинском районе Татарстана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением, допустил съезд на обочину и столкновение с опорой освещения.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате аварии погибла пассажирка — супруга водителя. Их полуторагодовалая дочь, находившаяся в детском автокресле, получила легкие травмы и была госпитализирована вместе с отцом в больницу Набережных Челнов.

Сотрудники ГИБДД тщательно исследуют обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери контроля над автомобилем. По предварительной информации, превышение скорости могло стать одним из факторов аварии.

Ведомство напоминает водителям о необходимости повышенного внимания на дорогах, особенно при перевозке пассажиров. 

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