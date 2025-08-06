Трамвай сошел с рельсов в Казани на Серова, движение на трех маршрутах остановлено

Утром в Казани произошел аварийный инцидент с трамваем модели 1306, который сошел с рельсов на улице Серова при движении в сторону железнодорожного вокзала. В результате происшествия движение трамвайных маршрутов №1, 5а и 7 было временно приостановлено.

По информации МУП «Метроэлектротранс», аварийные бригады оперативно прибыли на место для устранения последствий. Предварительно, движение планируется восстановить в течение часа.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика и планировать альтернативные маршруты.