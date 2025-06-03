Транспортная прокуратура расследует инцидент с грузовым судном в Казани

Вечером 2 июня 2025 года в акватории Волги произошло происшествие с участием грузового судна «Горизонт-1». По предварительной информации, корабль совершил навал на причал «Коламбия» в Казани, в результате чего получил повреждения носовой части выше ватерлинии.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в результате инцидента обошлось без пострадавших и экологических последствий — разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В настоящее время ведомство проводит комплексную проверку для установления точных причин и обстоятельств происшествия.