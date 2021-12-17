 Минфин РФ: трассу М-12 построят в срок, несмотря на подорожание
news_header_top_970_100

Минфин РФ: трассу М-12 построят в срок, несмотря на подорожание

Проект подорожал и расширился, а также увеличилась протяженность дороги.

Город
17 декабря 2021  11:05
Автор:
Ольга Ильина

Стоимость строительства трассы М12 Москва – Казань увеличилось, однако работы выполнят в срок. Об этом на заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Основная стройка – это у нас Москва - Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на подорожание проекта, его расширение, увеличение протяженности дороги, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок», - подчеркнул Силуанов.

На заседании финансовых ведомств республики Силуанов особо обозначил, что в истории еще не было случаев, когда за три года в экономику было бы направлено 2,5 трлн рублей, в том числе на дорогие, которые будут построены в республике. По его словам, это беспрецедентные объемы.

Новости
Минфин РФ: трассу М-12 построят в срок, несмотря на подорожание
Татарстан планирует реструктуризировать госдолг в 20 млрд рублей за счет инвестпроектов
В Татарстане 475 км дорог расширят до четырех полос к 2024 году
«Рубин» заинтересован в подписании Магомеде Оздоева
В Казани на трамвайных остановках появились новые информационные табло
БСМП Набережных Челнов получила больничную версию премии «Оскар» в третий раз
В Челнах кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь
Минниханов: экономика постепенно оживает после пика пандемии