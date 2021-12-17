Минфин РФ: трассу М-12 построят в срок, несмотря на подорожание

Стоимость строительства трассы М12 Москва – Казань увеличилось, однако работы выполнят в срок. Об этом на заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Основная стройка – это у нас Москва - Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на подорожание проекта, его расширение, увеличение протяженности дороги, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок», - подчеркнул Силуанов.

На заседании финансовых ведомств республики Силуанов особо обозначил, что в истории еще не было случаев, когда за три года в экономику было бы направлено 2,5 трлн рублей, в том числе на дорогие, которые будут построены в республике. По его словам, это беспрецедентные объемы.