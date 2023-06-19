 Траурные шествия, танк из свечей и мастер-классы: как в Казани пройдет День памяти и скорби
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Траурные шествия, танк из свечей и мастер-классы: как в Казани пройдет День памяти и скорби

Мероприятия состоятся в ночь с 21 на 22 июня.

Город
19 июня 2023  11:40
Автор:
Роза Габитова

В ночь с 21 на 22 июня в Казани пройдут мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Одно из них — международная акция «Свеча памяти», которая начнется в 2 часа ночи перед входом в парк Горького. Более двухсот участников с зажженными лампадными свечами пройдут от Вечного огня до парка Победы через пешеходную часть моста «Миллениум». 

Еще одно траурное шествие состоится от стелы «Казань — город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке имени Урицкого. Организатором стал Казанский молодежный центр Гайдара. Всех желающих приглашают присоединиться к акции. Участники возложат цветы и почтят память погибших минутой молчания, а также зажгут виртуальные свечи в память о героях совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». 

Кроме того, представители татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» выложат из свечей изображение Танка Т-34 в парке Победы.

В психологических службах центра «Доверие» пройдут встречи, на которых будут звучать военные песни, а также мастер-класс «Свеча памяти» по изготовлению подсвечника. 

В подростковом клубе Джалиль пройдет мероприятие «Наши герои», где воспитанники расскажут истории о героях СВО и членах их семей, а также организуют мастер-класс по изготовлению подсвечника. 

В 4 часа утра в парке Победы состоится возложение цветов у мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны с участием молодежи и общественных организаций Казани. 

Во всех лагерях города также пройдут торжественные линейки и военно-патриотические мероприятия в честь Дня памяти и скорби.

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