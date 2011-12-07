Кукмор в новогодние праздники ждет гостей

Кукморская гора — главная природная достопримечательность района. В середине прошлого века абсолютно голые склоны гор жители Кукмора засадили саженцами сосны, березы, и гора стала настоящей зеленой жемчужиной края. И именно здесь расположился горнолыжный комплекс «Медная Гора».

Как рассказала тренер-преподаватель по горнолыжному спорту Диляра Ибятова, у истоков горнолыжного спорта в районе стоял титулованный тренер Александр Андреевич Стрельников. В 1983 году он основал в Кукморе детскую горнолыжную школу.

Сейчас среди красивого леса проложены четыре горнолыжные трассы разного уровня сложности. Отдельные трассы есть для сноубордистов и любителей покататься на «ватрушках». В будущем году комплекс будет оснащен новым подъемником и двумя снежными пушками.

Кстати, не так давно в комплексе побывали представители федераций горнолыжного спорта и сноуборда России — эксперты, строители горнолыжных трасс в Сочи, Красноярске. Они признали, что трассы в Кукморе соответствуют международным стандартам и здесь можно проводить соревнования самого высокого уровня.

Во время прогулки по центру Кукмора можно узнать много интересного об истории города, его людях, полюбоваться на главную елку на Комсомольской площади и оценить красоту обновленной набережной реки Нурминки. А в нескольких минутах ходьбы, на улице Ворошилова, стоит родовой дом семьи Комаровых. Братья Николай и Сергей Комаровы в 1867 году основали валяльно-обувное производство. Первый цех был открыт прямо в их доме. Благодаря братьям Комаровым через Кукмор была проложена железная дорога, что послужило мощному промышленному развитию небольшого села.

Еще недавно в доме Комаровых жили люди. Сейчас дом расселен. Появился инвестор, который взялся за восстановление этого исторического здания. В нем планируется разместить небольшой отель, картинную галерею, сувенирную лавку.

Также идет обустройство старинного гостиного двора. Раньше здесь были хозпостройки, а сейчас это место для отдыха горожан, проведения концертов, занятий спортом. На реализацию этого проекта в 2018 году Кукмор выиграл грант на 55 миллионов рублей по программе социально-экономического развития малых городов России. Об этом рассказала руководитель Дома дружбы народов Татарстана Кукморского района Гульнура Гареева.

Кукморский район — земля предков классика советской литературы, народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова. В краеведческом музее Кукмора представлено генеалогическое древо рода Чингиза Айтматова, составленное сотрудниками музея.

Гордость Кукмора — валенки. Валяльному комбинату исполнилось 153 года. Но в новогодние праздники комбинат будет закрыт.

А вот на завод металлопосуды можно будет совершить экскурсию и в выходные дни, потому что производство здесь не останавливается ни на минуту. Медеплавильный завод открылся в Кукморе в 1743 году. Здесь выпускали самовары, кастрюли, подносы из меди. А первый цех по производству алюминиевой посуды заработал в 1950 году. Сейчас на заводе работают более 1000 человек.

Если вы приедете в Кукмор 5 января, то попадете на фестиваль-ярмарку народного творчества «Кукморские валенки — 2021», который пройдет на Комсомольской площади. Мероприятие проводится шестой год подряд. В прошлом году его посетили около 5 тысяч человек.

В программе фестиваля — театрализованное представление, спортивные и творческие соревнования команд, которые приедут из разных районов Татарстана и регионов Поволжья. Все конкурсы и зимние забавы будут связаны с валенками. Например, эстафета «В одном валенке», где, надев на одну ногу большой валенок, надо пробежать свою дистанцию и передать его другому члену команды. В другой эстафете валенки необходимо надеть на руки и пробежать дистанцию на четвереньках. Зрелищным обещает быть и турнир по хоккею, где в роли клюшки выступит валенок.

По словам заместителя по социальным вопросам руководителя исполкома Кукморского района Айгули Ахметшиной, гостей и участников фестиваля ждут выставки, творческие мастер-классы, викторины, концерт звезд татарской эстрады.