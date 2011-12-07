Казань вошла в топ бюджетных городов для отдыха в мае

Сервис бронирования жилья TVIL.RU составил список самых популярных и недорогих направлений для туристов в мае.

Первую строчку рейтинга заняла столица Абхазии – город Сухум. Там можно забронировать жилье за 573 ₽ в сутки.

Далее следуют Ейск на Азовском море и поселок Николаевка в Крыму. Казань занимает 4 позицию в топе туристических городов. В столице Татарстана возможно забронировать жилье за 1218 ₽ в сутки.

Рейтинг составлен на основании бронирований жилья в мае текущего года.

Сухум – 573 ₽ 16 ночей *

Ейск – 1160 ₽ / 9,5 ночи

Николаевка – 1189 ₽ / 9,5 ночи

Казань - 1218 ₽ / 4 ночи

Таганрог – 1415 ₽ / 10 ночей

Санкт-Петербург – 2473 ₽ / 5 ночей

Владивосток – 1900 ₽ / 2 ночи

Москва – 1908 ₽ / 3 ночи

Волгоград – 2187 ₽ / 1,5 ночи

Нижний Новгород – 2190 ₽ / 3 ночи