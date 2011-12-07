Прямиком из XII века: в Болгаре прошёл первый «Ага-Базар»

На территории Болгарского музея-заповедника впервые прошел Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».

«Ага-базар» — это торгово-ремесленный пригород города Болгара в X–XV вв. Крупный торгово-ремесленный и культурный центр Волжской Булгарии. Международный этнокультурный фестиваль стал масштабным собирательным прообразом «Большого Базара», который существовал в средние века.

Центральной площадкой фестиваля стал стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где были представлены торговые ряды с товарами ручной работы, организованы тематические площадки и ремесленные мастерские, где можно было посетить творческие занятия.

По словам научного сотрудника Болгарского музея-заповедника Рената Вагапова, который по совместительству стал базар-башем, то есть управляющим фестиваля, участников собралось порядка 600, из них 80 человек — мастера, представляющие свою продукцию. Гостей фестиваля — около 4 тыс. человек.

«У нас тут и интерактивные детские площадки, и уникальные мастер-классы. Например, я совсем недавно открыл для себя древнюю европейскую игру — „кварта“. Очень интересная игра на логику и мышление. Поиграть в нее может любой желающий. Приедете в другой раз — я научу вас играть в „алькерк“ — арабскую средневековую игру типа шашек», — поделился Вагапов.

Также базар-баш фестиваля обещал, что на базаре не будет никакого китайского ширпотреба — только лучшие работы национальных мастеров. И не соврал. Торговые ряды изобиловали огромным разнообразием товаров — от уникальных национальных костюмов, расписных украшений, самодельных игрушек до музыкальных инструментов. Но особой популярностью у посетителей пользовались посуда и свистки ручной работы, выполненные Наджией с мужей.

«Мы из Узбекистана, и совсем недавно приехали в Татарстан. Я сама экономист и кондитер, а к производству посуды и свистков меня подтолкнул муж. Поначалу было тяжело — процесс занимал очень много времени, но сейчас уже втянулась и мне нравится. Когда процесс наладился, мы начали расписывать наши работы, долго изучали подглазурную и ангобную росписи — пока пользуемся только ими», — рассказала мастерица.

Еще одним интересным местом, рядом с которым всегда были толпы людей, оказался мастер-класс Евгении Терешиной по правильному приготовлению иван-чая. Женщина рассказала, что со дочками она переехала в деревню, чтобы созадть собственную ферму. Они даже организовали собственный фестиваль иван-чая, который пройдет 24 июня в селе Новая Анзирка.

«Мы поняли, что сейчас возрождать традиции — это дело старшего поколения — нас. И мы предлагаем всему населению республики использовать этот цветок для заваривания чая. Он не содержит кофеина, не вызывает сердцебиения и отлично успокаивает, если крепкий напиток, а если слабый — бодрит. И вот мы показываем, как приготовить такой чай в домашних условиях», — говорит она.

«Мы надеемся, что благодаря „Ага-Базару“ об уникальном памятнике архитектуры Великий Болгар будут говорить не только на территории Российской Федерации, но во всем мировом сообществе. Уверен, что после нашего праздника торговли в Татарстане в разы возрастет количество туристов», — отметил заместитель главы Спасского района Татарстана Сергей Тюнев.

На трёх сценах фестиваля выступали самые разные коллективы, продемонстрировавшие всю красоту национальной культуры народов Поволжья — от прекрасных костюмов до танцев и песен с участием уникальных музыкальных инструментов, среди которых были варган и фимбо. Последние, кстати, можно было приобрести в лавке у Далилы Шаймардановой.

Фимбо — совсем недавно созданный в Казани инструмент. Он похож на ханг и глюкофон, но более благозвучен. Это тональный язычковый барабан. Фимбо в переводе с языка суахили означает «мелодия». Её можно получить ударами палочек или пальцев по специально настроенным «лепесткам», которые создают звуковую волну.

Далила рассказал о спросе посетителей на варганы. «Варганы здесь разной ценовой категории, каждый по-особому звучит: позвонче, приглушённей или более объёмно. Люди интересуются довольно часто, им интересно. Многие боятся издать первый звук на варгане, но если их подбодрить (а я обещаю научить их издать свой первый звук на варгане уже через пять минут), то решаются на покупку», — подчеркнула она

Фестиваль не обошёлся и без продуктов - можно было приобрести копченую вяленую и сушеную рыбу, свежий мёд, натуральные растительные масла, свежеиспечённый хлеб, пряности и кондитерские изделия.

На территории заповедника есть верблюжья ферма. Всю ферму представлял полугодовалый верблюжонок Вася, который весьма охотно позировал для фотографий. А покататься посетители смогли на лошади Коломбине.

«Мы можем предложить нашим гостям верблюжье молоко, изделия из шерсти, но катать не станем. Именно поэтому наши животные живут до 50—70 лет. Отмечу, что двугорбый верблюд, или бактриан, вообще скоро попадёт в Красную книгу. В основном они живут в Средней Азии, а там их привыкли употреблять в пищу. Съели, проще говоря», — рассказал директор семейной фермы Артем Кириченко.

Завершился фестиваль вечерним концертом, на котором перед зрителями выступили артисты творческого объединения IsTElek, группы «Хмельная ворга», ZAKARIA, «Нью мон», Shoner Paul и других исполнителей, работающих в жанрах фолк-фьюжн и электронной музыки.