По Южной Америке - автостопом!

На все путешествие затрачено где-то 85 тысяч рублей. Но для этого надо уметь путешествовать автостопом и иметь характер, позволяющий находить бесплатное жилье там, где его практически нет, быть открытым людям и готовым к содержательному общению. В тебе должно быть то, чем можно заинтересовать человека на другой стороне планеты.Александр прилетел из Европы на Атлантическое побережье Бразилии. Перелет Москва - Милан - Порту-Алегри обходится в 15 - 16 тысяч рублей. А можно из Европы добраться лайнером с заходом на Канарские и Карибские острова, что дороже, но очень интересно. Лайнер 13-этажный, маршрут занимает 11 дней.Вначале нам показали видео гор, озер, Буэнос-Айреса. Александр спустился вниз по Атлантическому побережью до самой южной точки - города Ушуая. Затем поднялся по Тихоокеанскому побережью до Колумбии, откуда улетел на Кубу самолетом и вернулся в Москву за 16 тысяч рублей.В Бразилию Александр прилетел в марте - это их осень, были очень комфортные плюс 20, а местные жители считали погоду холодной. Страна расположена в основном вдоль океана. При этом в Перу лучше ехать во время нашего лета. В Аргентине и Чили тепло в нашем ноябре - декабре.Рассказ о путешествии начался с краткого экскурса в историю образования стран Южной Америки. Затем Александр поведал, что туристы стремятся в город Ушуая, чтобы отметиться на конце света, там даже соответствующий штамп в паспорт ставят.Далее по Тихоокеанскому побережью дорога идет по горной системе Анды. Дороги везде хорошие на высоте 7 тысяч метров. В районе Галапагосских островов встречаются северное и южное течения, и там образуется особый микроклимат, поэтому на островах уникальная фауна. Район Чилийской Патагонии испещрен фьордами, что очень затрудняет передвижение. Аргентинская же Патагония - это голая бескрайняя степь. На юге Аргентины легко передвигаться автостопом, а на севере попутчиков не берут совсем.Слушатели задавали вопросы Александру по ходу рассказа. Например, нужна ли справка о прививке от желтой лихорадки? В любом аэропорту Южной Америки вам без проблем и бесплатно сделают прививку и выдадут справку. Есть там в аптеках и таблетки от горной болезни, поскольку путешествие по Андам на большой высоте тяжело для организма. Во всех странах своя валюта, пользоваться можно как картой, так и наличными деньгами. Связь можно держать по интернету, есть возможность везде найти бесплатный доступ во всемирную сеть.Встает и вопрос безопасности путешественников. Уругвай и Эквадор - одни из самых безопасных стран, но это не значит, что можно оставлять свои вещи без присмотра. Люди настроены весьма доброжелательно и всегда подскажут туристам, куда лучше не ходить, напомнят о необходимости заботы о своих вещах. В Уругвае спокойно и безопасно, но это самая дорогая страна. Там нет гор, предполагается чисто пляжный отдых. Столица Уругвая - Монтевидео. Дороги отличные, автостоп затруднителен.В Аргентине, Буэнос-Айресе, можно каждый вечер найти бесплатное развлечение. Его жители любят проводить забастовки, делают это организованно, без нарушения общественного порядка. Удивительно, что в Буэнос-Айресе есть памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко.Чили представляет собой узкую полосу на континенте. На востоке - горы, на западе - море. Жизнь безопасная, но часты цунами либо землетрясения.Индейцы, населявшие Южную Америку раньше, остались в основном в Боливии. Проживают в горах. Страна очень грязная и замусоренная. Из-за сейсмических условий нет метро, но очень развиты фуникулерные дороги. В городе Ла-Пас самые дешевые рынки, некондиционный товар легко отдают даром.В Перу принято пить отвары из круп. Можно есть овсянку, запивая ее при этом овсянкой. Колумбийцы доброжелательные, душевные люди, но не переносят, когда их страну связывают с наркоторговлей. В Боготе в выходные дни перекрывают часть дорог, чтобы можно было бегать и кататься на велосипедах. Очень красивый и ухоженный город Картахена. Во многих странах Южной Америки говорят по-испански, так что, собираясь в путешествие, будет не лишним знать хотя бы основные фразы и слова.Среди слушателей были люди, также побывавшие в Южной Америке, с которыми Александр был знаком заочно по переписке, а здесь они встретились и смогли обменяться своим опытом.Александр собрался в путешествие спонтанно и сожалеет, что не было времени лучше подготовиться к поездке. Оказалось, пропустил много интересного. Жилье можно было найти по каучсерфингу. Вот в Чили, например, много кришнаитов, можно переночевать у них. В теплое время выручает своя палатка. А в крайнем случае можно постучать в любой дом, и есть шанс, что вас пустят.В конце выступления Александр дал совет читателям нашей газеты:- Не нужно бояться ехать в Южную Америку, не нужно бояться стереотипов. Дерзайте - и у вас все получится!