Что обязательно взять с собой в поход: гайд для новичков

Палатка, спальный мешок и коврик

Если вы запланировали поход с ночёвкой — то без этих вещей вам просто не обойтись. Сегодня на рынке туристических товаров есть огромный выбор всевозможных палаток на любой вкус и кошелёк. Не стоит брать дорогую платку, это касается и спального мешка. Как правило, дорогие палатки имеют легкий вес, и они выполнены из специальных материалов для сложных условий. Скажем так, все это предназначено для серьезных походов.

При выборе палатки, обратите внимание на качество её изготовления в целом, отдельных элементов и фурнитуры. Молнии не должны заедать, швы должны быть аккуратно прострочены и герметизированы. Нагруженные элементы должны быть усилены. Металлические элементы-люверсы должны быть выполнены аккуратно и без заусенцев. Перейдём к спальнику — выбирайте его так, чтобы вам было комфортно лежать в привычной позе, а его ткань не вызывала неприятных тактильных ощущений.

Если вы собираетесь в поход летом, то не нужно переплачивать за слишком теплый спальник — достаточно купить спальник вида T, max или T, comfort. С ковриком всё проще. Для летнего похода достаточно взять классический туристический коврик: это дешёвый и надёжный вариант. Его можно проткнуть, прожечь, отрезать от него куски и эксплуатировать дальше. Пенки часто привязывают снаружи рюкзака — им не страшны потёртости и острые ветки.

Туристический рюкзак

У вас будут проблемы во время путешествия, если вы отправитесь в поход без туристического рюкзака. Современные туристические рюкзаки оснащены дождевиками, имеют анатомически правильную форму. Отделения в таких рюкзаках расположены так, чтобы без труда можно было удобно поместить всю необходимую кладь.

Одежда и обувь

Вряд ли вы планируете отправиться в экстремальный поход, а значит, вам не понадобится специализированная одежда. Главное, чтобы она была удобной для вас. Примерный список должен выглядеть следующим образом: 2-3 футболки, спортивные штаны, легкая спортивная ветровка, теплая одежда, сменная обувь, 2-3 комплекта носков, одежда для сна, головной убор, солнцезащитные очки, дождевик, рабочие перчатки.

КЛМН

Кружка, ложка, миска, нож — так расшифровывается эта аббревиатура. Если вы не планируете много тратиться — то можно обойтись домашними столовыми приборами. Но лучше взять туристическую посуду. Такая посуда выполнена из специальных материалов и имеет особую форму, за счет чего есть из неё удобно в походных условиях, а продукты сохраняют температуру. Столовые приборы часто выполнены в складном, эргономичном формате.

Отдельно стоит остановиться на ноже — любой опытный турист вам скажет, что хороший походный нож — обязательная вещь. Советуем вам внимательно подойти к выбору этого инструмента. Самый распространенный нож в походе — складной. Он удобный, функциональный, надёжный. Конечно же, вам ещё понадобится котёл, куда без него. Подойдёт любой котелок, но желательно из огнеупорных материалов.

Газовая горелка, спички и сухое топливо

Огонь развести не всегда просто. Чтобы облегчить себе задачу, стоит взять с собой туристические спички и сухое топливо. Если есть газовая горелка — прекрасно! Ей не страшен дождь, да и мороки намного меньше. Да, зажигалка тоже лишней не будет.

Продукты питания

Важно понимать, что в походе вам придётся изменить свой привычный рацион питания. Очевидно, что с собой необходимо взять те продукты, которые можно приготовить при помощи туристических горелок или на специальной походной плите. Также они не должны испортиться. Хорошим вариантом будет взять с собой герметично упакованные консервы, крупы, сублимированные супы и каши, орехи и сухофрукты, шоколад и сгущенку, чай и кофе. Настоятельно рекомендуется не брать с собой скоропортящиеся продукты.

Аптечка

Сложно недооценить важность аптечки в походе. Она должна быть у каждого туриста. Остановимся на базовом наборе.

— бинт;

— антисептическое средство (перекись водорода 3%, хлоргексидин);

— медицинский жгут;

— нашатырный спирт;

— таблетки от головной боли, диареи, температуры.

Другое

Замечательно, если у вас с собой будет GPS навигатор или компас. Также будет полезным взять с собой средство против комаров и клещей, а также средства защиты от солнца.

Советы опытного туриста

О том, что нужно знать, прежде чем отправиться в свой первый поход, рассказал нам опытный турист Нужин Андрей Петрович.

— Самое первое, что нужно сделать перед походом, задать себе пару вопросов: «Куда ты ввязался? И что тебя там ждёт?» Перед походом важно узнать о погоде, условиях местности, характеристику маршрута. Если есть возможность, то пообщаться и посоветоваться с людьми, которые уже проходили этот маршрут, а также учесть свои индивидуальные особенности и потребности. И самое главное — быть готовым к худшему.

Нужин Андрей посетил такие маршруты, как: Кольский полуостров (Хибины), Карелия, Урал, Алтай (Горная Шория), Байкал, Кавказ (Пересечение Кавказского хребта), Камчатка (Мутновский вулкан, залезал в жерло). Имеет первый взрослый разряд по туризму.