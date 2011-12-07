«Собери их всех»: журнал «Татарстан» сделал квест по республике для туристов

Госкомитет Татарстана по туризму совместно с редакцией журнала «Татарстан» подготовил специальный номер для путешественников. Это своеобразная туристическая карта-навигатор по республике в формате квеста, в котором участникам предлагают посетить 20 известных и не очень мест региона, получить новый опыт и, конечно же, сделать кучу красивых фотографий. Выполнив квест проекта «1001 удовольствие за выходные», туристы получат секретные призы от Visit Tatarstan.

Квест описан в карте-вкладыше: по нему надо объехать все маршруты проекта. Туристы на местах, обозначенных на страницах туристического номера журнала, смогут получить специальные наклейки для карты.

Организаторы уверены, что поездка позволит увидеть республику с нового ракурса, и получить максимум эмоций и впечатлений.

«Проект „1001 удовольствие за выходные“ хорошо развивается, он интересен не только жителям республики, но и гостям из других регионов, — рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. — Основная проблема туристов — недостаток информации: куда можно поехать, где и что посмотреть. Наша карта позволит еще большему числу людей познакомиться с малоизвестными культурными и природными достопримечательностями Татарстана, узнать, какие тайны и сокровища хранит наша республика».

Маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие» является частью туристического бренда Visit Tatarstan и стартовал в 2018 году. С этого момента он объединяет все больше любителей путешествовать, а в прошлом году, несмотря на пандемию, в нем приняли участие около 600 человек.

Проект отлично подойдет небольшим дружеским компаниям, парам или семьям с детьми, считают в Госкомитете. В стоимость поездки входят: организованный компанией траснфер, проживание в отеле, завтраки и обеды, а также различные развлечения в самых разных живописных местах.

«Все маршруты носят культурно-познавательный и гастрономический характер, — пояснил Иванов. — Здесь нет узкоспециализированных предложений. Они универсальны. Единственное различие — в интенсивности физической активности. Некоторые маршруты предлагают чуть больше пеших прогулок».

Одной из самых запоминающихся точек маршрута стал музей Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района, где и состоялась презентация журнала. Музея располагается на берегу реки Ия, в парковой золе площадью 3 га. Экспозиция в 6 залах повествует о разных периодах жизни литератора.

Посетители музея могут узнать о жизни и творчестве «татарского Пушкина», увидеть уникальные экспонаты и архивные материалы, а также картины, созданные по мотивам творчества писателя.

«В скором будущем мы планируем очистить русло реки, укрепить берега и создать зону отдыха с малыми архитектурными формами, а также проложить асфальтированную дорогу из соседней деревни», — поделился директор музея Дамир Абдуллин.

«1001 удовольствие» стало отличным подспорьем для нашего музея, поток туристов растет. Очень многих привлекает это волшебное место с богатейшей историей и совершенно особой энергетикой», — добавил он.

Рядом находится и «Лес Чудес» — парк, который тоже входит в программу «1001 удовольствие». Гости парка могут прокатиться на лошадях или устроить пикник, а детям здесь предложат увлекательную экскурсию, на которой персонажи сказок расскажут о парке и его достопримечательностях. Например, татарская Баба Яга — Убырлы Карчык заманит в свою зловещую избу, в которой, правда, заставит танцевать и даже проведет мастер-класс по созданию поделок из шишек.

«В нашем парке все нацелено на экологичность. Каждый экспонат создан из натурального природного материала. А недавно мы соорудили огромный муравейник из шишек и веток, а теперь собираемся смастерить большую скалу, внутри которой будет помещение для гостей. Все желающие смогут попасть внутрь „каменной“ глыбы и ощутить себя героем увлекательной истории», — рассказала Юлия Таланова — одна из создателей «Леса».

Но на этом планы не заканчиваются — Таланова также рассказала о планах написать фентези-роман по мотивам произведений Тукая, о создании новых праздничных программ, включающих световые представления, и детской — повествующей, о чем мечтали люди во времена Тукая.

«Собираемся воссоздать историю прямо здесь, в нашем парке. Чтобы люди видели, как сказка оживает на их глазах», — добавила она.