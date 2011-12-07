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Казань и Будапешт свяжут дополнительные авиарейсы

Частота полетов увеличится с мая.
Со 2 мая будет увеличено количество авиарейсов между Казанью и Будапештом, приводит слова Генерального консула Венгрии в Казани Адама Штифтера ИА «Татар-информ». Сейчас между городами осуществляется два рейса в неделю. С мая их количество увеличится до трех. Вылеты запланированы на вторник, четверг и субботу. Перевозку пассажиров осуществляет венгерская авиакомпания. Ранее "КВ" сообщали, что из столицы РТ в Петербург теперь можно летать в пять раз чаще.
КВ
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