Почему отдыхать в Крыму можно круглый год?

Целебность климата Крыма объясняется природными сосновыми лесами и рощами. Декоративный вид сосен настраивает на эстетическое любование, дает зрительное удовлетворение. Кстати, сосновые фитонциды «работают» против бронхита и повышают иммунитет.

А ведь сосны и можжевельники — одна из особенностей поселка Новый Свет, который находится в 5 километрах от города Судака в местечке, первоначальное название которого было Парадиз, что в переводе означает «рай». По сей день этот чудесный уголок планеты вдохновляет творческих людей и кинематографисты выбирают его для съемок своих новых фильмов! В окрестностях Нового Света снимались кинокартины «Пираты XX века», «Человек-амфибия», «Три плюс два», «Спортлото-82», «Молчание доктора Ивенса», «Остров сокровищ»…

А ведь залог отличного отдыха — это комфортное проживание. Таким местом можно назвать гостиничный комплекс «Новый Свет», расположенный на берегу моря посреди потрясающей разнообразной природы. Здесь находится и современный оздоровительный центр, где можно принять восстанавливающие процедуры; есть специальная постковидная программа, способствующая укреплению организма. И конечно, сероводородный душ, который многим полезен.

В гостиничном комплексе каждый год проходит традиционный арт-пленэр. В этом году в апреле прошел пленэр «Art-Сосна». В нем приняли участие известные художники Сергей Брюханов, Анатолий Горяинов, Владимир Мигачев, Владимир Наседкин, Александр Понамарев, Михаил Тихонов, Дмитрий Трубин. Каждый из них изобразил свою крымскую сосну. На вернисаже отдыхающие, а также приглашенные гости могли полюбоваться работами мастеров в необычных техниках.

Интересный отдых дополняют экскурсии по достопримечательностям: на горы Сокол и Караул-Оба, к источнику Святой Анастасии, в Генуэзскую крепость; по тропе и в Дом-музей князя Голицына, основателя производства российского шампанского. Горы Сокол и Орел, которые как бы обрамляют морскую бухту Нового Света, подпитывают фантастической энергетикой туристов. Отдыхающие просто заряжаются от таких увлекательных прогулок!

В единственном в России Музее языков мира в селе Зеленогорье можно все рассмотреть, послушать, потрогать и даже покрутить. Основная цель музея — продемонстрировать языковое многообразие, подчеркнуть, что языки мира — наше общее богатство, они нас объединяют. В музее продемонстрируют, как звучат языки мира, покажут письмена на воске, камнях, бересте, глине, дереве, бумаге и манускрипты на пальмовых листьях.

Здесь можно услышать арамейский язык, на котором говорил Иисус Христос. По словам директора музея, каждые две недели исчезает один язык мира и если так пойдет дальше, то совсем скоро количество языков на Земле сократится в два раза!

«Винными дорогами Крыма» — так называется один из самых популярных туристических маршрутов по полуострову с посещением завода марочных вин «Коктебель». У подножья знаменитого потухшего вулкана Кара-Даг находятся собственные виноградники завода на площади 1074 гектара. Местный сорт винограда с необычным названием «Шабаш» лежит в основе солнечных напитков «Коктебеля». На огромной территории под стройными крымскими соснами разместилось 3509 бочек! Именно при заводе марочных вин «Коктебель» был создан первый в стране эно-санаторий. Энотерапию (лечение вином) используют как вид оздоровления организма и широко практикуют и в Крыму, и на Кавказе. Кстати, скала Золотые Ворота вдохновила виноделов на создание одноименной серии. На этикетке бутылки с вином изображен момент восхода солнца, который можно наблюдать в расщелине Ворот только один раз в году — в день зимнего солнцестояния.

Всем путешествующим по Крыму обязательно нужно посетить Никитский ботанический сад! Его территория велика — четыре отдельных парка со своими входами: арботерум или дендрарий (Верхний и Нижний),"Монтедор», «Парадиз», «Приморский». Здесь растут разнообразные плодовые деревья, множество хвойных представителей растительного мира. Посетители могут встретить тут растения из Калифорнии, с Кавказа, из Новой Зеландии и даже из Африки. Круглый год, даже зимой, здесь можно увидеть цветущие растения, красота каждого из них неповторима!

Особенно сад красив весной! Если вы попадете на «Парад тюльпанов», то окунетесь в цветовое разнообразие этих прекрасных цветов: розовые, солнечные, лиловые, кумачовые, ажурные, кружевные, фарфоровые… Просто загляденье!

Фото: Евнений Иванов, Ольга Голубцова, Юрий Югансон