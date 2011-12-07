В Турцию компанией дикарей без обратного билета

А также о тех, для кого в заморских путешествиях главное море, а не количество полотенец в номере, вид из окна и пятиразовое питание в ресторане. И кто уже давно (преимущественно молодежь) ездит за рубеж самостоятельно. Раньше таких называли дикарями, а сейчас, в эпоху интернета, - неорганизованными туристами.

Выбор

Планируя поездку в Турцию в начале октября, наша компания из четырех друзей долго колебалась, в какой же город поехать: Аланью или Анталью? Выбор сделали в пользу первого. Там большая часть гостиниц и отелей находится сравнительно близко к морю. Также этот популярный у туристов регион смотрится выигрышнее с точки зрения цен на аренду жилья. А учитывая нынешнюю в Турции дикую жару (температура днем в октябре превышала 30 градусов), много ходить никому не хотелось. Поэтому мы решили - наш отдых 9 дней/8 ночей исключительно пляжный, с минимумом экскурсий.

Вся компания вылетела в Турцию из Москвы. С билетами из Казани в Анталью на тот момент была полная неразбериха. Популярный поисковик авиабилетов не показывал прямых перелетов, а пересадки нам не были нужны. В итоге трое из нас отправились на поезде в Москву, где остановились у общей подруги, которая затем присоединилась к остальным. В итоге немного сэкономили на перелете.

Не самолетом единым

Как известно, заботы неорганизованных туристов не ограничиваются простой задачей долететь из точки А в точку Б. На выходе из аэропорта нас не ждал автобус с табличкой туроператора, который развозит отдыхающих по отелям, где «все включено». О трансфере позаботились сами и заранее.

Эту услугу мы заказали на сайте нашей гостиницы за несколько дней до вылета. Поэтому практически сразу на выходе из аэропорта Антальи нас ожидал улыбчивый молодой человек с табличкой. Он проводил нас до темного минивэна с кондиционером. Приблизительно два часа в пути, и мы уже стоим напротив гостиницы с чемоданами. Трансфер обошелся каждому в 55 турецких лир (550 рублей). Если вспомнить, сколько стоит такси до казанского аэропорта, совсем недорого.

Конечно, рассматривался вариант поездки на общественном транспорте на автовокзал Антальи, а оттуда прямиком в Аланью на автобусе. Однако такой трип по времени превысит целый авиаперелет. Сэкономит совсем немного денег, но никак не сил и времени. К слову, в интернете также можно было заказать такси прямо до гостиницы, но стоимость такой услуги начиналась от 5,6 тыс. рублей. Такси в Турции поистине «золотые».

Рыжие пришельцы

Отель выбрали довольно быстро. Остановились в шестиэтажной гостинице с неизвестной «звездностью». Зато всем сразу бросилась в глаза обширная прилегающая территория отеля с бассейном - центром притяжения постояльцев в самое жаркое время. Еще запомнился просторный холл отеля, оформленный в целом просто, но со вкусом. Его главная достопримечательность - большой говорящий попугай. Он мог издавать звуки полицейской сирены и временами мяукал, как кошка, чем приводил в восторг отдыхающих. Поздним вечером клетку с птицей накрывали платком.

Несмотря на приятное впечатление от первого знакомства с отелем, номер понравился куда меньше. Такие мелочи, как нехватка полотенец и отсутствие чайника, вскоре быстро устранили, но позднее мы встретили здесь первого усатого «пришельца» - маленького рыжего таракана, который резко выбежал из-под кровати.

От таракана избавились, но несколькими часами позже его собрат появился в платяном шкафу. Мы незамедлительно пожаловались на незваных гостей работникам отеля. Нас обещали переселить в другой номер. А пока вручили баллончик с дихлофосом. Судя по ничтожному количеству отравы в баллоне, тараканы, видимо, здесь давно обжились и заселили все здание, с опаской подумали мы.

На следующий день мы уже выбирали новый номер. Нам предоставили целых четыре варианта на разных этажах. Переселением остались весьма довольны. Новый номер оказался просторнее и светлее старого. Но и там в первый же день на полу в ванной, где принимал душ, я заметил еще одного старого «друга» человека. Но мои попутчики так радовались новым апартаментам и успешному переселению, что я скрыл от них этот эпизод встречи с надоедливым насекомым.

Тем более что позднее сотрудники гостиницы и местные жители рассказали нам, что мелкие рыжие тараканы встречаются в Аланье повсеместно. Но это не является признаком антисанитарии или отсутствия регулярной уборки. Косвенными причинами служат скученность зданий, узкие улицы, а также влажный климат, способствующий чрезмерному размножению насекомых.

В номере очень порадовало наличие мини-кухни. Мы часто завтракали и обедали в гостиной, покупая продукты в местном магазине. Готовили салаты и постоянно пользовались чайником. Благодаря чему сумели неплохо сэкономить на питании без ущерба для здоровья.

Особенно же порадовала цена номера. Поскольку нас было четверо, 8 ночей обошлись каждому менее чем в 3 тыс. рублей. Не подумайте, что это была просто комната с четырьмя кроватями. Отнюдь! В номере имелась отдельная спальня на двух человек, а также просторная гостиная, совмещенная с кухней. Был у нас и балкон, откуда открывался живописный вид на заходящее солнце. Это плюсы. К минусам именно этой гостиницы мы отнесли тараканов и высокую слышимость, видимо, из-за очень тонких стен.

Арбузный бонус

Питались в основном в городских кафе. Завтракали исключительно в номере. Покупали молоко и хлопья, хлеб и шоколадную пасту. Еще мы оценили местный чай и турецкий кофе. Обедали преимущественно после 16 часов, а то и позже, предварительно сходив на пляж и искупавшись. Можно сказать, совмещали обед с ужином.

Всей нашей честной компании полюбился один ресторан, где мы столовались почти каждый день. Порции большие, официанты очень приветливые и обходительные. После основных блюд в качестве десерта они всегда приносили каждому из нас по кусочку арбуза - за счет заведения! Это очень приятный бонус. В итоге полноценный обед на четверых голодных туристов обходился нам примерно в 110 - 150 лир (1100 - 1500 рублей).

В общей сложности лично я на питание, мелкие покупки и сувениры потратил всего 100 долларов. При этом в те дни курс доллара был ниже.

Досуг дикого отдыхающего

Экскурсии мы не брали принципиально, ограничившись прогулками по городу. Но все же один раз не удержались и посетили местную городскую достопримечательность - древнюю городскую крепость. Попасть туда можно по канатной дороге. Роскошные виды вам обеспечены, а стоимость билета с оборотом составляет всего 33 лиры. Вдоволь налюбовавшись видом Аланьи с высоты птичьего полета, вернулись на пляж.

Несомненный и главный плюс Аланьи - это, конечно, знаменитый пляж Клеопатры, длинная песчаная линия, которая тянется возле скалистого подножия крепости. Чистый желтый песок, общая ухоженность, свободный вход - чего еще турист может пожелать? Но шезлонги, зонтики и бунгало, разумеется, за отдельную плату.

COVID-19 и Турция

В Турции пристально следят за соблюдением масочного режима. Однажды вечером мы увидели на улице полицейских. Они подходили ко всем, кто был без маски, вежливо и очень убедительно просили ее надеть. В другой раз, когда я оказался без маски, мне на улице посигналила патрульная машина. Находившиеся в салоне блюстители порядка жестом показали надеть ее.

В городе повсюду установлены санитайзеры - будь то магазин одежды или кофейня. То же самое и с гостиницами, и с отелями. Турки внимательно следят за всеми мерами предосторожности, причем иногда даже переусердствуют. Однажды я зашел в продуктовый магазин, а маску забыл в номере. Вместо нее быстро повязал бандану, закрыв полностью рот и нос. Однако кассир отказалась пробивать продукты, несмотря на все мои возражения. Пришлось подниматься в номер за маской.

Билеты не ждут

Подводя итог, могу сказать, что в целом поездка в Аланью оказалась удачной, в том числе и с экономической точки зрения. Во-первых, на момент нашего путешествия турецкая лира стоила всего 10 рублей. Это значительно облегчает счет денег, особенно когда расплачиваешься в кафе или магазине. Кстати, два года назад я был в Стамбуле, тогда лира стоила более 12 рублей.

Второе - выгоднее путешествовать компанией. Так можно сэкономить значительную сумму на жилье, что мы и сделали. Но на личном опыте убедились - покупать авиабилеты нужно всегда заранее. Так дешевле. Это старое правило работает безотказно за редким исключением.

Некоторые из нас все же допустили ошибку, промедлив с покупкой билетов из Москвы в Анталью. Как итог, за неделю они подорожали почти на 2 тыс. и обошлись каждому в 9 тыс. рублей. Вторая наша ошибка - обратные билеты мы взяли только в Турции, поскольку планировали остаться подольше. В результате при конвертации валюты каждый потерял еще примерно 200 рублей, хотя сами билеты в цене не выросли. Так что прямой перелет из Антальи в Казань встал мне в 5100 рублей с багажом до 10 килограммов.

Но подсчитав внимательно все расходы на это осеннее турецкое путешествие, я пришел к выводу, что со всеми тратами оно обошлось мне в 27,5 тыс. рублей. На мой взгляд, довольно скромная сумма с учетом роста валюты и инфляции. Хотя можно было уложиться и в меньшую.

Автор: Антон КУРЧАКОВ, Аланья - Казань