Оперштаб разрешил чартерные рейсы в Египет из аэропортов российских городов

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией РФ решил с 27 августа снять ограничения на регулярные и чартерные международные рейсы из аэропортов российских городов, в том числе возобновить международные полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Информация об это размещена на сайте правительства страны.

Так, рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх разрешили по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте, в кипрские Ларнаку и Пафос число рейсов будет увеличено до 4 в неделю.

Из Казани разрешен 1 рейс в неделю в Будапешт. Рейс в Бишкек, Душанбе, Худжанд и Куляб из казанского аэропорта также будет вылетать не менее 1 раза в неделю.