Казань вошла в десятку самых дешёвых направлений для отдыха в июле

В Казани самые дешёвые цены на бронирования хостелов и отелей. Такую статистику приводит сайт бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По данным TVIL.RU, туристы тратят на бронирование жилья в разных городах от 550 до 2,8 тысячи рублей в сутки. Отдыхающие в Казани могут снять жильё менее, чем за тысячу рублей в сутки.

Также в списке бюджетных мест отдыха значатся: Москва – 1625 ₽ / 3 ночи; Санкт-Петербург – 2806 ₽ / 5 ночей; Нижний Новгород – 2825 ₽ / 2 ночей; Ростов-на-Дону - 2685 ₽ / 1 ночь и др.