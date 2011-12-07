Сочи после Олимпиады готов принять гостей не только летом, но и зимой

Наряду с замечательным отдыхом все же часть из них испытывает определенный дискомфорт от климатических особенностей чужой стороны, языкового барьера, да и дегустация местных блюд иногда заканчивается плачевно. Между тем в туриндустрии России случилось настоящее чудо. Благодаря зимним Олимпийским играм 2014 года Сочи из провинциального курортно-оздоровительного центра превратился в курорт мирового уровня с новыми возможностями для отдыха и лечения, где вышеперечисленные проблемы не испортят вам отпуск.

В этом убедились участники медиатура «Международного туристического форума в Сочи» из Татарстана, организованного Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Руководитель департамента по информационной политике ТПП РТ Елена Агзамова убеждена, что при помощи СМИ надо рассказывать о преимуществах внутреннего туризма, развенчивая миф о том, что только зарубежный отдых придется нашим соотечественникам по вкусу.

Олимпиада оставила городу великолепную инфраструктуру – 362 км дорог, 55 мостовых сооружений, 22 тоннеля. Добавьте к этому 42 новых отеля, управлять которыми взялись такие известные международные компании, как Marriott, Hayat, Radisson. В отелях Сочи могут одновременно отдыхать 120 тысяч человек и еще 80 тысяч - в частном секторе.

Глава города Анатолий Пахомов на встрече с журналистами весьма убедительно рассказал о преимуществах отдыха в Сочи. Во-первых, в Сочи на высоком уровне безопасность. Тысячи камер установлены не только на улицах города, но и в скверах, парках, на закрытых территориях. Всем понятно, что сегодня заграничный отдых в южных регионах планеты не столь безопасен, да и экономический кризис нередко затрудняет возвращение туристов домой. Во-вторых, местная еда. В-третьих, есть фишка для тех, кто озабочен своим здоровьем, бальнеологическое водолечение. А в парках, скверах бесплатная минеральная вода. В-четвертых, отсутствие языкового барьера. Пятое преимущество – в городе масса событийных мероприятий. Каждый месяц проходят чемпионаты мира. Впервые в Сочи 25 августа пройдет международный музыкальный фестиваль «Новая волна». За ним последует КВН-фестиваль «КиВиН-2015». Потом «Формула-1». Словом, все лето не придется скучать тем, кто любит совмещать пляжный отдых с культурными развлечениями.

Наша группа своими глазами увидела, как преобразился старейший курорт России. Журналисты побывали в Красной Поляне. До этого популярного центра горнолыжного спорта и сноуборда от Сочи можно доехать за 35 минут. Горнолыжные склоны окрестностей поселка имеют замечательный снежный покров, а когда к ним добавилась современная инфраструктура, сюда просто зачастили влюбленные в горнолыжный спорт россияне и иностранцы.

Согласитесь, приятно кататься на лыжах там, где бегали во время Олимпийских игр лучшие спортсмены миры. Это дает дополнительный кураж. Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» второй год подряд признается лучшим горнолыжным комплексом России. Конные прогулки, йога на высоте 2320 метров, трассы для горных велосипедов – чего только нет в наборе услуг для отдыхающих в этом комплексе. На территории курорта «Роза Хутор» расположены 9 отелей, 5 апарт-отелей, и комплекс из 12 шале, расположенных вблизи Горной Олимпийской деревни, в 100 метрах от станции канатной дороги. И конечно же поразил своими огромными масштабами мультибрендовый город-курорт в Красной Поляне «Горки Город». Это новый всесезонный туристический центр на территории России, признанный одним из самых успешных российских брендов. Основой популярности горного курорта стали русский размах и европейский подход. «Горки Город» это прежде всего сами горы, а именно спортивно-туристический комплекс, в состав которого входят 23 современных горнолыжных трассы протяженностью около 30 км, органично вписавшиеся в зону северного склона горы Аибга. Трассы рассчитаны как на профессионалов, так и для новичков, они разных уровней сложностей- от «зеленых» до «черных». На территории курорта располагаются торгово-развлекательный центр, и апарт-отели. Территория курорта - популярное место для проведения массовых всероссийских спортивных и культурных мероприятий. Подтверждением тому - проведение самых крупных сноубордических лагерей нашей страны, куда ежегодно съезжаются тысячи райдеров.

В ходе экскурсий нас больше всего поразил скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи - парк приключений на высоте от основателя банджи-джампинга. Скайпарк - необыкновенный и единственный в России парк приключений на высоте. Впечатлила прогулка по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире (439 метров) да еще на высоте 207 метров. Самые смелые из нас испробовали на себе аттракцион банджи-джампинг – прицепив резиновый трос, прыгнули в пропасть. Также на территории построены веревочный парк приключений «Mowgli», смотровые площадки с потрясающими видами, интерактивный музей мирового банджи-джампинга, скалодром площадью 1200 кв. м и высотой 18 м, амфитеатр, в котором проходят концерты и фестивали, и ресторан на краю каньона.

Русский диснейленд «Сочи Парк» — единственный тематический парк развлечений на побережье Черного моря. Его иногда называют сочинским диснейлендом, потому что здесь представлено огромное количество развлечений для всех возрастов. Здесь живут любимые всем с детства персонажи — богатыри, Змей Горыныч, Кащей Бессмертный, Жар-птица и многие-многие другие.

Территория «Диснейленда» разбита на пять тематических земель: «Аллея огней», «Край богатырей», «Край науки и фантастики», «Заколдованный лес», «Эко-деревня».

В волшебном мире «Сочи Парка» насчитывается 13 уникальных аттракционов. В этом российской Диснейленде немало таких аттракционов, щекочащих нервы: головокружительные горки, прыжки, карусели и... увлекательные аттракционы для всей семьи, площадки для активных игр, детские городки с лабиринтами. Гостей парка также ждут развлекательные шоу-программы, театрализованные представления, лазерные шоу. Также на территории парка летом 2015 года открылся дельфинарий.

Но многое есть и для спокойного семейного отдыха. Родители играют с детьми на свежем воздухе среди сказочных персонажей русских сказок. А потом обедают в уютных кафе и ресторанах.

Словом, Сочи - это райский уголок.