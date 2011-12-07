Должны были вернуться: 71-летний путешественник из Татарстана завершил кругосветное плавание

В июле прошлого года из Казани вышла яхта Milonga под руководством 71-летнего Алмаза Алеева, мастера спорта, яхтенного капитана океанского плавания и руководителя Парусной школы республики. Вместе с ним на борту находились 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев и 36-летний боцман Виль Сагитов. Они решили совершить кругоственое путешествие на парусном судне вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Экипаж покинул город под флагом 100-летия ТАССР.

Путешествие завершилось 14 июня в Мармарисе спустя 321 день после ее начала. 18 июня экипаж вернулся на самолете в Казань. Сам Алеев, общаясь с журналистами, отметил, что Земля только кажется огромной, а вот если обойти вокруг света, то начинаешь понимать — это совсем небольшой и хрупкий шарик.

«Пандемия очень повлияла. Старт вообще мог не состояться. Мир изменился очень. Если мы начинали в 90-х годах ходить по морям — первый международный поход был в 1991 году, в то время было свободно. Романтика, лирика, в любую страну, в любую марину можно было зайти без визы, без ничего, ходить по городу, общаться с людьми. Сейчас стало намного сложнее», — говорит Алеев.

Он признаётся, оказался разочарован такой обстановкой. Во время путешествия команда неоднократно сталкивалась с трудностями. Из-за пандемии им запрещали заходить в порты и бывали случаи, когда топливо, а также провизия и вода подходили к концу. В этим моменты спортсмен боялся за экипаж.

«Потом начались некие трудности, когда они прошли Тихий океан и совсем рассверипел коронавирус. Все международные соглашения почему-то в это время перестали раотать — просто не пускали на территорию. Были у них сложные моменты, когда не оставалось ни топлива, ни еды», — отметил Юрий Бородниковский, который занимался координацей путешествия с суши.

Команду неоднократно выручали — морская взаимовыручка. В какой-то момент к яхте прибыли австралийские пограничники. Они не пустили судно в порт, но бесплатно привезли топливо, еду и воду. В другой стране экипаж вовсе поместили на двухнедельный карантин.

На протяжении почти года Бородниковский каждое утро мониторил, где находится яхта, затем проверял погоду и всю эту информацию отправлял команде на спутниковый телефон.

Участники отмечают, что это было очень трудное путешествие, но у них не было варианта — они должны были вернутся домой. А на вопрос о том, есть ли желание повторить этот опыт, в команде пошутили — точно не прямо сейчас.