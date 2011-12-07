Пять компонентов удачного речного круиза

В Татарстане организацией таких путешествий занимается ряд туристических агентств и операторов. О том, на что стоит обратить внимание при планировании речного круиза, корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала управляющая обособленным подразделением туристической компании «Волга-Плес» в Казани Римма Катулькина.В чем привлекательность путешествия по реке?Отдых в России по сравнению с заграничным имеет ряд преимуществ: нет необходимости готовить документы и обменивать деньги, не возникнет проблем и с языком. При этом территорию страны пронизывают дороги, созданные самой природой, - полноводные реки. Татарстанцам повезло жить в месте слияния сразу двух таких голубых артерий: Волги и Камы.Приходилось ли вам замечать, что нередко впечатление от даже самого интересного и комфортного отпуска может быть смазано из-за утомительной дороги? В случае с круизом на теплоходе ситуация диаметрально противоположная: дорога сама по себе становится и увлекательным приключением, и успокаивающим созерцанием. Не зря вода упоминается в известной фразе о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно. А разнообразие климатических зон и природы России позволяет любоваться и суровой красотой Севера, и хвойными лесами средней полосы, и широтой южных степей.География маршрутовКазань, безусловно, является одним из самых красивых городов Поволжья, но все же далеко не единственным заслуживающим внимания и посещения. Реки, каскад озер и водохранилищ позволяют добраться до Урала на востоке, Белого моря на севере и устья Волги близ Каспийского моря на юге. Стоит отметить, что не каждое судно может пройти даже не самые полноводные участки рек. Так, в некоторых местах свободно передвигаться могут только двух-, максимум трехпалубные теплоходы.Каждое из направлений по-своему привлекательно и популярно среди татарстанцев. Любителям природных красот по душе придется тур до Перми, который позволит полюбоваться не только таежной природой, но и красотами знаменитой Кунгурской пещеры. Поклонникам рыбной кухни и южного колорита стоит отправиться в Волгоград и Астрахань. Там же можно посетить дельту Волги, где открывается вид на огромный природный ковер из цветущих лотосов. Неизменной классикой остается путешествие вверх по Волге, где располагается калейдоскоп старинных городов России: Ярославль, Нижний Новгород, Углич, Москва, Санкт-Петербург и другие.Стоит отметить, что речные круизы чаще всего продолжительны и занимают неделю или две, а бывает, даже больше. Тем же, кто не может позволить себе такой длинный отпуск, не стоит отчаиваться - они могут выбрать для себя так называемый тур выходного дня. При этом можно отправиться в небольшое путешествие, не покидая Татарстана, посетив, например, Свияжск, Болгар или Елабугу.Удобства, питание и прочие услугиСтоит заметить, что большинство старых теплоходов прошли ремонт и глубокую реконструкцию, включая интерьер кают. Во многих каютах имеется отдельный санузел с душем, в более дорогих работает кондиционер. Впрочем, остаются и варианты подешевле, где обстановка более скромная, однако и в таких каютах обычно имеется раковина. Да и общий санузел с душем хорошо отремонтирован, содержится в чистоте.В круизе чаще всего существует возможность выбирать меню своего питания в зависимости от вкусовых и медицинских потребностей. Проще говоря, каждый день путешественникам предлагают сделать выбор, что они будут есть завтра.Не последним по важности остается вопрос безопасности путешествия. Речные теплоходы регулярно ремонтируются и перед началом каждой навигации проходят строгий контроль. Даже небольшая неисправность может стать причиной запрета выхода из порта.Культурная программаРазвлекательная программа в круизе не ограничивается концертом и дискотекой. В зависимости от тура в нее могут входить разнообразные мастер-классы и конкурсы. Что немаловажно для туристов, путешествующих с детьми, организуется досуг для маленьких, включая детскую комнату и работу аниматоров.Отдельного упоминания заслуживает организация экскурсий. В стоимость большинства туров они не входят, и турист сам волен выбирать, заказать ли экскурсию по посещаемым городам через работников круиза, найти другое предложение через интернет или вовсе прогуляться самостоятельно. Иным образом обстоят дела при посещении монастырей, где экскурсии проводятся организованными группами. Обычно их включают в стоимость круиза.СтоимостьОсновная часть стоимости речного круиза - это расходы на горючее и эксплуатацию судна. Как следствие, цены на разные круизы значительно отличаются в зависимости от продолжительности. Так, тур на выходные в каюте эконом-класса может стоить от 7,5 тыс. рублей с человека, а вот цены на недельный тур с аналогичными условиями обойдется дороже - от 14 - 15 тыс. Стоит заметить, что стоимость тура может меняться в зависимости от времени года - самые дорогие круизы в июле и начале августа.Отдельного упоминания заслуживает система скидок. Снизить стоимость поездки примерно на 5% можно, купив тур заранее. Однако следует понимать, что речь идет о действительно раннем бронировании, которое начинается с Нового года и продолжается примерно до конца марта. Также многие операторы и агентства предоставляют скидки постоянным клиентам в среднем 5%. Еще на одну скидку могут рассчитывать пенсионеры и дети. Стоит обратить внимание, что понятие детского возраста у разных игроков туристического рынка трактуется по-разному: у одних ребенком считается любой несовершеннолетний, у других - лишь определенного возраста.Комментарий специалиста, директора ООО «Мир будущего» Вячеслава Самолина:- Хочу заметить, что в Татарстане работают теплоходы с небольшим водоизмещением, способные добраться до таких труднодоступных мест, как реки Ока, Вятка и Белая. Мест на таких теплоходах меньше, чем на более крупных, поэтому бронировать места на них стоит заранее. При планировании речного круиза в мае следует учитывать, что уровень воды в водоемах после весеннего половодья бывает довольно непредсказуем, и поэтому не все маршруты могут быть доступны.