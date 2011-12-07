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Анна Громова: «Императорский маршрут» в Татарстане будет очень представительный»

Центральным объектом маршрута в республике станет посещение Собора иконы Божией матери.

В Татарстане разрабатывают историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут». Совещание с туроператорами, краеведами и представителями музейного сообщества прошло в Минкульте РТ.

«В этом году мы широко празднуем провозглашение России империей и готовимся к 350-летию со дня рождения Петра I в 2022 году, — сказала председатель набсовета Фонда „Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество“ Анна Громова. „Императорский маршрут“ в Татарстане будет очень представительный». Эксперт добавила, что сейчас министерством культуры уже представлено несколько разработанных маршрутов по «петровской теме».

По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, центральным объектом маршрута в республике станет посещение Собора иконы Божией матери. Также в «Императорский маршрут» войдут музеи, исторические здания в центре Казани, Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Елабуга и Болгар.

«У нас большое количество объектов в истории Казани связанных в контексте с Российской империей. И это не только храмы и объекты, связанные с посещениями представителей императорского дома», — подчеркнула министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Императорский маршрут» функционирует уже в 22 регионах РФ.

КВ
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