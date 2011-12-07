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Татарстан вошел в топ десять популярных направлений отдыха для россиян в августе

Верхушку топа заняли места отдыха на Черноморском побережье.

Татарстан вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе. Об этом сообщил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Верхушку топа заняло Черноморское побережье — Крым, Краснодарский край и Гагрский район в Абхазии.

«Также россияне в августе отправляются в путешествие в Ленинградскую, Ростовскую, Московскую и Тверскую области, Ставропольский край, Карелию и Татарстан» — сообщили в TVIL.RU.

Республика заняла 9-ю строчку топа, опередив Тверскую область.

В последний месяц лета 27% туристов предпочли отдохнуть вдвоем, около 40% с семьей, еще 18% — женщины с детьми и 10% — компаниями.

Также туристы чаще всего бронируют отели и гостиницы на август (78%) и квартиры (15%), реже — дома (6%).

КВ
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