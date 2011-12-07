Отдых с ПЦР-тестом: какие направления выбирают казанцы в 2021 году

Египет приоткрыли — по другому и не скажешь. К вящей радости российских туристов, мечтавших понежиться на пляжах Красного моря, власти сначала заявили об открытии этого направления, но оптимистичный настрой сбила Росавиация, отказав авиакомпаниям в допусках к рейсам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Отказников» набрался 231 рейс.

Хотя, надо отметить, что плюс в известиях об открытии Египта все же был. Так, например, сразу после поползли вниз цены на туры в Турцию, взлетевшие в начале лета.

Теперь Роспотребнадзор намерен проверить, насколько курорты Египта безопасны с точки зрения коронавируса. Ну, а для российских туристов остаются открытыми Турция, ОАЭ и Республика Кипр.

Что касается Египта, то можно полететь в Каир, но до моря придется ехать 6-7 часов на автобусе. Еще один вариант — брать чартерный рейс внутри страны.

В летнее время года казанцы традиционно предпочитают отдых на море. Выбирают программы на неделю, на 10 дней или на две недели, рассказал нам глава ассоциации туроператоров Татарстана и основатель турагентства Persona Grata Рамиль Мифтахов. Ситуация изменилась в том плане, что раньше на 200 тыс. рублей можно было отдохнуть в шикарном отеле, а из-за роста курса доллара и коронавирусных ограничений цены на путевки в хорошие отели повысились. Сейчас люксовые отели стоят около 300 тыс. рублей. Вместе с тем есть тенденция на «горящие путевки» этим летом. Множество предложений в Турцию за 20-25 тыс. рублей на человека.

«Казанцы предпочитают летать туда, куда есть прямые рейсы. Сейчас, конечно, чаще выбирают Турцию, так как туристы сразу же приземляются в Анталье. С Египтом все сложнее — прямой рейс только до Каира, а там нет моря. Отдыхающим утомительно ехать несколько часов до Хургады или Шарм-эль-Шейха. Цены на российский юг упали на 20-30% в связи с введением жестких мер для заселения в отели и гостиницы. А для Турции также необходим ПРЦ-тест или справка о вакцинации», — говорит Мифтахов.

Турецкое издание Milliyet сообщило, что больше всего туристов в Анталью прибывает из России. Отмечается, что почти 400 пассажирских самолетов приземляются в аэропорту курорта ежедневно. Это рекордные показатели за последние полтора года. С начала 2021 Анталью посетило около 2,5 млн человек из других государств. В лидерах — Россия (765 тыс.), далее следуют туристы из Украины, Польши и Германии. На данный момент ни один курорт в мире не принимает такое количество иностранцев.

«Большая часть бронирований в нашем турагентстве приходится на Турцию, на втором месте — Россия, на третьем и четвертом — Кипр и Арабские Эмираты. Для работников туризма последний год был стрессовым, так как мы делали огромное количество переброней, переносов, а у желающих отдохнуть были ограниченные отпуска. Но мы прошли этот период, и я надеюсь, что в этом году направления будут постепенно открываться. Все идет к тому, что с осени скорее всего разрешат путешествовать только вакцинированным туристам», — рассказывает директор турагентства «Интурист» Асия Новикас.

Сочи — достаточно дорогое направление в летнее время из-за ограниченной отельной базы. По сравнению с Турцией и Кипром там мало отелей, которые не в состоянии покрыть спрос. Отдых в Сочи в трехзвездочном отеле стоит около 90 тыс. руб. на двоих. Поэтому наши туристы в основном предпочитают Турцию и Кипр, а в Сочи приезжают те, кому по каким-то причинам запрещен выезд за границу.

Напомним, что с 20 июля Республика Кипр ужесточила антиковидные требования для жителей и гостей страны. Для посещения некоторых общественных мест граждане Кипра должны иметь SafePass, а иностранным туристам потребуется заменяющий его CyprusFlightPass для лиц старше 12 лет. Его оформляют перед поездкой на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Новые правила действуют до 31 июля, их продление зависит от эпидемиологической ситуации на острове.

«В последнее время в связи с пандемией стало популярно бронирование апартаментов. То есть отдыхающие покупают билеты и самостоятельно снимают квартиру на месяц, что по деньгам выходит около 200 тыс. руб. (билеты+проживание+питание). Люди, работающие удаленно, особенно предпочитают такой вариант. Без визы в Турции можно жить три месяца. Кстати, стоимость на жилье в этой стране такая же, как в Казани, а стоимость жизни дешевле. Из плюсов: море, хороший климат, низкие цены на продукты и одежду», — рассказывает Асия Новикас.