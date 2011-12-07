На природе, но с удобствами. В Татарстане создадут сеть глэмпингов для туристов

В Татарстане создадут сеть глэмпингов для развития экологического туризма. Такое заявление прозвучало во время образовательной акселерационной программы по развитию экотуризма и объектов отдыха «Глэмпинг бизнес».

«Президент нашей республики определил развитие экотуризма приоритетом. Нам очень важно, чтобы нашим гражданам было где отдыхать. Отдыхать качественно, отдыхать доступно, при этом отдыхать на природе. Безусловно развитие наших пригородных территорий — это приоритет», — сказала помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

В Татарстане накоплен большой опыт по благоустройству территорий и сейчас, по словам Фишман-Бекмамбетовой, начался этап работы с предпринимателями. Раньше государство создавала инфраструктуру и бизнес должен был в нее встроится. Теперь работать в этом направлении нужно сообща. Она также высказала надежду, что уже в этом году будут представлены первые результаты такой коллаборации.

Как заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, сейчас в республике хотят создать новый туристический продукт — отдых за пределами городов на природных территориях. В первую очередь он направлен на жителей региона.

«Конечно, мы смотрим дальше. Мы хотим, чтобы в те глэмпинги, в те места, которые будут создаваться на территории Татарстана приезжали туристы из России. Но и вполне возможно, что в обозримом будущем мы сюда сможем привлечь гостей из-за рубежа», — заявил глава госкомитета.

Глэмпинг — относительно новый для России вид отдыха. Он подразумевает под собой медитативное нахождение на природе, однако при этом для гостей создаются все условия цивилизации, а также предусмотрено обслуживание как в отелях. Располагаются глэмпинги, как правило, в живописных местах.