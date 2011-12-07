Нацбанк подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в палаточный лагерь в Татарстане

В Татарстане на 3,2% по сравнению с прошлым годом выросли расходы на вещи, необходимые для ребенка в палаточном лагере. При этом такая форма отдыха сейчас набирает популярность. К таким выводам пришли эксперты Отделения Национального банка по Татарстану.

Для анализа использовались данные Росстата и индекс потребительских цен по Татарстану в период с июня прошлого года по 2021 год. Работа палаточного лагеря организована с учетом требований безопасности, с детьми работают инструкторы, есть медики, а кроме того организовано питание. Организаторы также могут предоставить в аренду туристическое оборудование — все это входит в стоимость путевки.

Родители должны собрать для ребенка одежду, белье, головной убор, защитный крем и репелленты. Также ему может потребоваться спортивный костюм — в этом году цена на них ниже на 1,1%, так как из-за жары вырос спрос на шорты и футболки. Тем не менее, за городом погода холоднее, поэтому нужна верхняя одежда с длинным рукавом.

Также нужны кроссовки и на случай непогоды — резиновые сапоги. Последние подорожали на 2,7%. Большая часть обуви поступает из других стран, так что цены растут из-за ослабления рубля. Также на отдыхе необходимо полотенце, зубная паста и щетка, влажные салфетки, туалетная бумага, шампунь и гель для душа, антисептик.

На товары личной гигиены цены выросли на 1,4-7,7% из-за увеличения производственно-логистических издержек, подорожания сырья и нарушения поставок. Суммарно эти расходы в этом году составляют 4 472,6 рублей. Это на 3,2% больше показателей прошлого года, но ниже годовой инфляции в Татарстане, которая по состоянию на июнь была 7,1%.