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Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» въезжать на Пхукет и Самуи без карантина

Для въезда на территорию страны необходимо оформить разрешение в посольстве.

Власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» въезжать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Об этом «ТАСС» сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

«Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса „Спутник V“, в рамках программ „Пхукетская песочница“ и „Самуи плюс“ без обязательного прохождения 14-дневного карантина, — рассказал он. — Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда». 

«Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», — уточнил Владимир Соснов.


КВ
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