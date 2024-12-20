Тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Авангарда»

Главный тренер хоккейной команды «Нефтехимик» из Нижнекамска, Олег Леонтьев, поделился своими мыслями относительно поражения от «Авангарда» на пресс-конференции после матча, который завершился со счетом 3:4 в овертайме.

Леонтьев отметил, что ключевым моментом игры стала потеря концентрации его подопечных в конце второго периода, когда преимущество в два гола при счете 2:0, превратилось в 2:3 в пользу соперника.

«В первые минуты соперник выглядел более свежим и быстрым. Однако вскоре мы адаптировались к игре и вышли вперёд. Но трёхминутная потеря концентрации и ряд индивидуальных ошибок обернулись тремя голами в наши ворота», - подчеркнул тренер.

Кроме того, он выделил важный момент, когда в овертайме произошла критическая ошибка, которая привела к победному голу соперника.