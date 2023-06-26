 Тренерский штаб казанского «Рубина» пополнил Бенджамин Дюрей
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Тренерский штаб казанского «Рубина» пополнил Бенджамин Дюрей

Дюрей уже имел опыт работы с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

Спорт
26 июня 2023  17:30
Автор:
Роза Габитова

Тренерский штаб казанского «Рубина» пополнил немецкий тренер Бенджамин Дюрей. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Дюрей уже имел опыт работы с главным тренером команды Рашидом Рахимовым в грозненском «Ахмате» в 2019 году в качестве ассистента. 

Бенджамин Дюрей работал в немецких клубах, таких как «Галлешер» и «Нойштрелиц», а также в китайском клубе «Хэбэй». В прошлом сезоне Дюрей был ассистентом главного тренера немецкого клуба «Меппен».

Ранее «КВ» сообщали, что казанский «Рубин» покинул тренер Сергей Никитин. У него истек контракт.

 

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