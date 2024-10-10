Третье место в рейтинге городов с высоким спросом на посуточную аренду досталось Казани

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Город
10 октября 2024  16:07

Казань заняла третье место в рейтинге российских городов по спросу на краткосрочную аренду жилья, составленном сервисом «Домклик24». На столицы Татарстана пришлось 4% от общего числа бронирований в стране.

Лидером списка стал Санкт-Петербург, на который приходится почти 10% всех бронирований, затем идет Москва с 8%. После Казани в рейтинге идут Ростов-на-Дону и Кисловодск, у каждого из которых по 4% и 3% соответственно.

Эксперты отмечают, что популярность Казани и других городов в тройке объясняется тем, что они являются основными туристическими центрами России и имеют высокий спрос в течение всего года. Кроме того, наличие престижных учебных заведений способствует притоку арендаторов в период начала учебного года.

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