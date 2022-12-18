Трех артистов Мензелинского театра призвали в армию

Трех артистов Мензелинского государственного драматического театра призвали служить в армию в рамках осеннего призыва. Об этом сообщил директор театра Ильнур Гайниев, передает газета «Шахри Казан».

Молодые актеры Руслан Абзалов, Азат Зиганшин и Нурлан Шаехов сами изъявили желание пойти в армию. Их проводы прошли в Мензелинске. Затем на автобусе театра призывники и коллектив отправили в военкомат в Казань.

«Постарались придать символический смысл этой поездке, чтобы наши ребята почувствовали себя, будто они едут на гастроли, и чтобы настроились живыми и здоровыми вернуться домой», — рассказал директор.

В настоящее время артистам ищут замену, их роли будут исполнять другие актеры, репертуар сохранится.