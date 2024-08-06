Три детских сада на 600 мест построят в Казани

Проекты строительства трех дошкольных учреждений в Казани получили положительное заключение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра заключений.

Новые детские сады с проектной мощностью в 600 мест, появятся в жилых комплексах «Салават Купере-2», куда пойдут 260 малышей, столько же — в детсад на улице Бухарская – и в небольшое ДОУ на улице Ягодинская, рассчитанное на 80 детей. Сообщеется, что строительство детского сада на улице Ягодинская обойдется более чем в 93 млн рублей.