Три дня в городе не будут работать прокат СИМов и велосипедов

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Город
14 октября 2024  12:06
Автор:
Дмитрий Смирнов

С 19 по 24 октября в Казани временно запретят поездки на электросамокатах и велосипедах, взятых напрокат. Операторы, предоставляющие эти услуги, к концу текущей недели вывезут свои средства индивидуальной мобильности. Также в эти дни нельзя будет воспользоваться кашерингом. Кроме того, в центре города ограничат движение такси. Подробнее об ограничениях можно будет узнать, непосредственно обратившись к перевозчикам.
Казанцам рекомендовали в исполкоме заранее планировать маршруты передвижения по городу.

 

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