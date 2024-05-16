Три иномарки столкнулись этой ночью на Проспекте Победы

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Город
16 мая 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Три легковых автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы в Казани этой ночью.

Событие зафиксировали на проспекте Победы, где столкнулись Volkswagen, Hyundai и Audi, сообщает «Татарстан-24».

ДТП произошло, когда водитель Volkswagen начал маневр налево на Оренбургский проезд и в это время его машину задел Hyundai. От удара обе машины вынесло на встречную полосу, где уже находился Audi.

К счастью, жертв и серьезно пострадавших в аварии не оказалось. Подробности инцидента в настоящее время изучаются в отделе ГИБДД.

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