Три иностранца обвиняются в изнасиловании 14-летней девочки в Казани

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Город
13 февраля 2024  11:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Московском районном суде Казани стартовал процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя иностранными студентами из Египта и Алжира, пишет ИА «Татар-информ».

По версии следствия, в Казани на улице Мухамедьярова в январе 2023 года изнасиловали девочку. По словам потерпевшей, над ней издевались в течение четырех часов. Об этом она рассказала отцу, который обратился в полицию.

В день ареста обвиняемые утверждали, что нашли номер девочки на сайте по оказанию интимных услуг. Тогда она сообщила, что ей 19 лет, а уже после оказания услуги попросила доплату и пригрозила обращением в полицию. Студенты сверх оговоренной суммы платить не стали.

Следствие с версией обвиняемых не согласилось. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

По некоторым данным, подсудимые обучались в медицинском университете, но, как пояснили в вузе, были отчислены еще до инцидента.

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