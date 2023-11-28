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Три многодетных матери получили медаль Татарстана

Таким образом в республике укрепляют семейные ценности.

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Республика
28 ноября 2023  08:47
Автор:
Дмитрий Смирнов

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил еще трех жительниц Татарстана специальной медалью медалью «Ана даны – Материнская слава». 

Среди награжденных –  Феруза Нарзуллаева из Азнакаевского района, Разина Яфизова из села Старое Дрожжаное – в их семьях воспитываются пятеро детей, а также Айгуль Сибгатуллина из Альметьевска – мать восьмерых детей.
«Ана даны – Материнская слава» – награда республиканского уровня, учреждена в 1999 году. Удостоенные медали жительницы республики также получают единовременную выплату. В 2018 году Рустам Минниханов увеличил размер денежного вознаграждения, 
2024-й в России по Указу президента России Вдадимира Пуьтина должен стать Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.

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