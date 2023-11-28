Три многодетных матери получили медаль Татарстана

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил еще трех жительниц Татарстана специальной медалью медалью «Ана даны – Материнская слава».

Среди награжденных – Феруза Нарзуллаева из Азнакаевского района, Разина Яфизова из села Старое Дрожжаное – в их семьях воспитываются пятеро детей, а также Айгуль Сибгатуллина из Альметьевска – мать восьмерых детей.

«Ана даны – Материнская слава» – награда республиканского уровня, учреждена в 1999 году. Удостоенные медали жительницы республики также получают единовременную выплату. В 2018 году Рустам Минниханов увеличил размер денежного вознаграждения,

2024-й в России по Указу президента России Вдадимира Пуьтина должен стать Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.