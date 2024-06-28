Трое молодых ученых Татарстана удостоены госпремии имени Алемасова

Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии Республики Татарстан имени Алемасова в области науки и техники за 2024 год. Высокой награды удостоены трое молодых ученых, сообщается на портале руководителя республики.

Лауреатами премии стали:

Павел Буланов, к.т.н., доцент КГАСУ – за разработку инновационных технологий модификации материалов для дорожного строительства, позволяющих создавать более долговечные и экономичные автодороги;

Артем Кузнецов, д.т.н., заведующий кафедрой КНИТУ-КАИ – за разработку усовершенствованных радиофотонных систем для контроля энергетических объектов и космических аппаратов;

Тимур Петров, к.т.н., доцент КГЭУ – за исследования в области оптимизации конструкции электрических машин с целью повышения их энергоэффективности.

Государственная премия имени Алемасова присуждается ежегодно молодым ученым Татарстана за выдающиеся работы в области естественных и технических наук.