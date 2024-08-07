Три пляжа в Казани признаны непригодными для купания

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Город
7 августа 2024  10:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что три пляжа в Казани — «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Большое Лебяжье» — не соответствуют гигиеническим требованиям и могут быть закрыты для купания. 

Согласно результатам исследований, пляж «Локомотив» не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, «Озеро Большое Лебяжье» — по санитарно-химическим. «Нижнее Заречье» признано непригодным для купания по обоим показателям. 

В Роспотребнадзоре отметили, что пробы воды не выявили нарушений по паразитологическим и вирусологическим показателям. 

В ближайшее время на всех трех пляжах планируется установить аншлаги о запрете купания. Соответствующее предложение направлено администрациям районов Казани, на территории которых расположены эти пляжи.

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