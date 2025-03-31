Три продукта, повышающих риск агрессивного рака, по мнению врача

Британский терапевт Сермед Межер назвал три популярных продукта, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам врача, частое употребление пережаренной или подгоревшей пищи повышает риск рака кишечника, простаты и поджелудочной железы. Особенно опасны мясо с хрустящей корочкой и блюда, приготовленные на открытом огне: в них содержатся канцерогенные вещества, повреждающие ДНК.

Вторым опасным продуктом Межер назвал алкоголь. При расщеплении спирта в организме образуется токсичное вещество, которое нарушает восстановление клеток. Даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск рака груди и пищевода.

Третий фактор риска — мясные полуфабрикаты. Нитриты и нитраты в колбасе, сосисках и ветчине могут провоцировать опухоли кишечника.

Ранее диетолог Салли О’Нил предупредила о высоком содержании быстрых углеводов в овсяном молоке: одна чашка равна четырем ломтикам белого хлеба.